Alimentare: Taricco (Pd), “Made in Italy di qualità patrimonio da tutelare”

"La discussione di oggi è un'occasione importante per ribadire ancora una volta l'idea di alimentare e di qualità del cibo che il nostro Paese ha. Tale idea è radicata nel concetto della trasparenza nei confronti dei consumatori per quanto riguarda i processi produttivi, la sicurezza e l'origine. Si tratta di un'idea complessiva di qualità che vogliamo fornire al consumatore attraverso i nostri prodotti. Questo radicato modo di concepire il rapporto con gli alimenti e l'alimentazione è un patrimonio indiscutibile del nostro Paese. Credo che il nostro sistema di denominazione di origine e certificazione dei processi produttivi sia lì a testimoniarlo. Tra l'altro, anche i numeri lo dicono: quei quasi 20 miliardi di euro di fatturato legati alle denominazioni di origine testimoniano quanta parte della nostra cultura ha fortissime radici in questo modello produttivo. Crediamo che questo sia un patrimonio assolutamente da salvaguardare, nell'interesse dei produttori, delle nostre agricolture e anche dei consumatori, che hanno il diritto di avere tutte le informazioni e gli elementi per poter scegliere e decidere cosa utilizzare nella loro vita. Credo anche di poter dire che questa concezione di agricoltura, alimentazione, cucina e tradizioni sia all'origine di quella percezione, che abbiamo a livello globale, di un mondo da cui provengono cibi autentici e di qualità. Credo che gran parte di quell'immagine del made in Italy come luogo di produzione di autenticità e qualità abbia radici profonde in tutto questo. Il lavoro da fare è quindi assolutamente fondamentale e importante e credo che abbiamo il dovere di portarlo avanti nei confronti di tutti i produttori italiani che hanno fatto a loro volta un lavoro straordinario. Credo altresì che sia un lavoro che dobbiamo fare nei confronti dei nostri consumatori, perché sappiamo bene di proporre loro qualcosa di grandissima qualità, percepito come tale da tutto il mondo. Non per nulla esiste il tema dell'italian sounding, perché la percezione globale sui nostri prodotti è talmente alta che molti cercano di speculare provando a emularla. Voteremo a favore di queste mozioni proprio per fare questo: per dare forza al Ministro e per portare la nostra idea di rispetto dei consumatori e della qualità degli alimenti in Europa e nel mondo". Così il senatore del Pd Mino Taricco in dichiarazione di voto sulla mozioni presentate riguardante la tutela e la promozione dei prodotti agroalimentari italiani.

