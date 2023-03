Alimentazione, Battistoni (FI): Transizione proteica elemento di discussione, ma faro è Dieta Mediterranea

“Il tema della ‘transizione proteica’ è un elemento di discussione che, soprattutto negli ultimi anni, sta animando il dibattito fra i diversi protagonisti pubblici, privati e istituzionali che fanno parte del mondo dell’agroalimentare ma il faro delle nostre iniziative alimentari e di salute non può prescindere dalla dieta mediterranea”. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e deputato azzurro Francesco Battistoni intervenendo al convengo promosso dalla Fondazione Istituto Danone in occasione della sua ultima pubblicazione dal titolo "Transizione proteica: varietà nelle scelte alimentari per la salute umana e del pianeta".

“Il mio punto di vista su alcune tematica specifiche, quali carne sintetica, Nutriscore ovvero sulle recenti strategie volte a una rivalutazione a ribasso della Dieta Mediterranea – ha aggiunto - è di netta e totale opposizione, come già ribadito in diverse occasioni. Per quanto riguarda le proteine vegetali, - ha continuato - queste sono certamente un punto importante, quale elemento della dieta mediterranea e sul punto sono importanti tutti gli investimenti volti a far sì che l’Italia diventi un Paese meno esposto alle dipendenze dall’export estero, come accade per le produzioni di soia o di mais. Il concetto di "transizione proteica", però, è fuorviante nella misura in cui tende ad esaltare un tipo di modello proteico, quello vegetale, a discapito di quello di origine animale, creando così una sorta di guerra tra filiere. Parlerei, quindi, di "ampliamento e convivenza" piuttosto che di transizione: la nostra dieta mediterranea non ha bisogno di sviluppi, e non possiamo lasciare spazio agli allarmismi e ai falsi miti di alcuni esponenti europei, non supportati da dati scientifici, che provano a mettere in ginocchio la nostra cultura alimentare nazionale. E’ importante sottolineare, ancora una volta, che è sbagliato parlare di proteine di serie A e di serie B, nei termini utilizzati dal Nutriscore. Il Consumatore – conclude Battistoni - non deve essere fuorviato, ma indirizzato scientificamente e correttamente verso il giusto consumo e le giuste quantità per l’assunzione di proteine, anche attraverso informazioni che ne indirizzino l’assunzione consigliata giornaliera, come quelle sviluppate nella forma del Nutriform Battery, che aiuta a scegliere informando non attraverso dogmi ma con chiarezza e verità”.