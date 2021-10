Alimentazione, Centinaio, Mipaaf: Lega da sempre in prima linea nel governo contro ogni tentativo di omologazione

"Il governo ha sempre tenuto la barra dritta contro ogni tentativo di omologazione del food. Ora che sono emersi dettagli in merito all'esistenza di un gruppo di interessi che al suo interno raggruppa non solo Multinazionali, ma anche Istituzioni come Fao e Commissione europea e che punterebbe a ribaltare il Farm to Fork in Fork to Farm, saremo ancora più fermi in direzione della tutela del territorio, delle nostre diversità alimentari e delle nostre Pmi".

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, in merito alle recenti notizie sull'esistenza di un piano che, negando la libertà di scelta ai consumatori, vorrebbe imporre una dieta universale e insieme soluzioni aziendali delle stesse multinazionali del settore alimentare.

"Il governo unito e coeso, insieme ai gruppi politici che la pensano allo stesso modo in Parlamento, continuerà a dire un fermo No al Nutriscore, alla carne sintetica, al latte di piselli e a tutto quello che mina il cibo buono e sano che viene identificato con il nostro Made in Italy. La Lega porta da sempre avanti questa battaglia e ora è in prima linea nel governo per un comune intento", prosegue il sottosegretario.

"Ci fa piacere inoltre che proprio in queste ore una multinazionale da sempre a favore del Nutriscore annunci di voler cambiare pelle e di voler avere più attenzione ai territori".