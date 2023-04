Alimenti sintetici, Lollobrigida: questi alimenti non garantiscono da zoonosi e infezioni e mettono a rischio su desertificazione territoriale

"Il cibo sintetico è il prodotto di varie tecniche di laboratorio. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha stabilito un protocollo di produzione unico al mondo. E' previsto il prelievo di cellulare muscolari da animale vivo, alimentate da siero fetale bovino, indispensabile per la produzione, che viene estratto in maniera non indolore per l'animale e che non impedisce la diffusione di malattie. si aggiungono poi amminoacidi, acidi, grassi, zuccheri e antimicotici per evitare contaminazioni. Si tratta dunque di un cibo ultraprocessato.

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, risponde all'interrogazione sul divieto di produzione, importazione e distribuzione di alimenti sintetici (Foti – FDI);

"L'utilizzo poi non previene le zoonosi, perché sono prodotte da animali selvatici. Il processo produttivo rende possibile infezioni batteriche, dunque i rischi per la salute sono stati segnalati, senza contare sulle conseguenze del nostro sistema gastronomico dal punto di vista economico. C'è poi un rischio ambientale, che potrebbe essere abbandonato con fenomeni di spopolamento e desertificazione.

Di fronte a una nuova tecnologie di produzione degli alimenti l'ordinamento europeo consente misure precauzionali: con il regolamento 178/2002 si possono adottare misure protettivi in caso di rischi per la salute della persona, senza attenderli.

L'Italia ha attivato, prima al mondo, queste misure precauzionali sul cibo sintetico e su mia proposto, insieme a quella del Ministro Schillaci, ha approvato il decreto su questi alimenti derivanti da cellule coltivate. Tra le condotto vietate è espressamente prevista l'importazione e produzione, la limitazione della libera circolazione di alimenti e mangimi. Non sarebbe possibile altrimenti garantire la salute, in caso contrario. Con questo intervento normativo all'esame del Parlamento manteniamo una promessa fatta ai nostri allevatori e coltivatori".