Alla Fazi di Montichiari Confagricoltura Brescia parla di “Nuova Politica agricola comune, l’agricoltura bresciana tra incertezze e allarmi”

La nuova programmazione agricola dell’Unione europea è nata, dopo anni di tavoli e di confronti nei quali Confagricoltura ha manifestato diverse perplessità, con alcune criticità. Criticità che, negli ultimi tempi, sono aumentate, a causa di emergenze come il post pandemia, la crescita vertiginosa dei prezzi di gas, carburanti, energia e materie prime e il contesto internazionale in fibrillazione, in particolare per il conflitto russo-ucraino. In questo quadro, le priorità stanno mutando rapidamente e la riforma rischia di essere già vecchia e superata dall’attuale scenario economico. La sicurezza alimentare, a esempio, è divenuta una priorità per l’Europa; nell’impostazione della Pac è però purtroppo solo una delle tante subordinate. La richiesta di Confagricoltura è di mettersi al più presto al lavoro per modificare la Pac e renderla non solo più attuale, ma anche più rispondente alle esigenze delle imprese e ai periodi difficili che si prospettano. La nuova Pac, che entrerà in vigore nel 2023, nel tempo è stata in parte rivista, anche grazie alle istanze di Confagricoltura, che ha sempre chiesto una politica molto diversa, con maggiore attenzione alle imprese agricole che producono per il mercato.

Di questo si è parlato venerdì 21 ottobre nel corso del convegno di Confagricoltura Brescia “Nuova Pac, l’agricoltura bresciana tra incertezze e allarmi” alla Fazi di Montichiari. A tracciare l’inquadramento generale della Politica agricola comunitaria sono stati Vincenzo Lenucci, direttore area Politiche europee e internazionali di Confagricoltura, Cristina Tinelli, responsabile area Relazioni internazionali e Ue di Confagricoltura, e Luigi Polizzi, direttore generale Politiche internazionali e dell’Ue del ministero delle Politiche agricole. I commenti sono stati appannaggio dell’assessore regionale Fabio Rolfi e del presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli. “Oggi più che mai è urgente definire un modello agroalimentare insieme a tutta la filiera - dichiara Garbelli - e far valere nei tavoli opportuni la visione di agricoltura di Confagricoltura. La nuova Pac prevede per l’Italia una riduzione delle risorse di circa il 15 per cento, più vincoli alle imprese e un orientamento degli incentivi verso maggiori impegni e vincoli ambientali. Una serie di interventi che rischiano di non facilitare le scelte delle aziende agricole, in particolare di quelle bresciane, più grandi e competitive. Per questo Confagricoltura ha chiesto un cambio di rotta, favorendo produzione, produttività e competitività delle imprese, con misure dirette alla redditività e all’innovazione. Il tutto per assicurare cibo sufficiente per tutti e a prezzo abbordabile”.

Negli ultimi mesi da Bruxelles è arrivato un primo piccolo segnale positivo, voluto proprio da Confagricoltura: la deroga di un anno all’obbligo di rotazione annuale e di non coltivazione del quattro per cento dei seminativi. Una prima semplificazione per una riforma che, come detto, va discussa e rivista alla luce degli eventi in corso in questi mesi. Anche l’ultima versione del Piano strategico nazionale presenta alcune modifiche, frutto di un intenso lavoro di mediazione di Confagricoltura. Due in particolare sono significative: l’ecoschema 4, nel quale viene tolto il vincolo del divieto di utilizzare i diserbanti per le colture da rinnovo-cereali, e la conferma della possibilità di utilizzare le seconde colture per soddisfare il requisito della rotazione.

“La prima versione della Pac esercitava un impatto fortemente negativo sulle aziende agricole - aggiunge il presidente Garbelli -. Confagricoltura ha lavorato tantissimo, su più fronti e livelli, per modificare alcuni aspetti e rendere la riforma meno penalizzante per le aziende, con gli ecoschemi e i seminativi. Alcuni risultati sono stati portati a casa e la Pac è stata leggermente cambiata, ma c’è ancora moltissimo da fare e da modificare”.

Nel corso della Fazi Confagricoltura Brescia ha organizzato diversi altri momenti, a partire dallo stand, nel padiglione 5 centrale, e da un secondo convegno, in programma domani, sabato 22 ottobre alle 11, sul tema “Risparmio idrico: quali soluzioni per l’agricoltura moderna?”. Sempre sabato, ma nel pomeriggio, sono previste degustazioni di miele (alle 15) e di olio extravergine (alle 16.30), mentre per l’intera giornata di domenica allo stand si potrà provare il trattore virtuale farming simulator.