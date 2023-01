Alla fiera di Lonato Confagricoltura Brescia promuove l’agricoltura esperienziale: sotto i riflettori quattro realtà d’eccellenza dei soci gardesani

L’agricoltura esperienziale, per la quale Brescia si qualifica come un territorio d’eccellenza: è questa la convinzione che Confagricoltura Brescia sosterrà nell’ambito della sessantacinquesima edizione della Fiera regionale agricola artigianale commerciale di Lonato, in programma nel comune gardesano dal 13 al 15 gennaio. L’organizzazione di via Creta sarà protagonista dell’evento con un convegno, che tratterà appunto il tema “Agricoltura esperienziale: Brescia territorio d’eccellenza”, in programma venerdì 13 gennaio alle 10 nella sala Celesti del municipio di Lonato, e con uno stand, all’interno del quale sono previsti alcuni appuntamenti. Non solo, domenica alle 9 ci sarà la “trattorata” per le vie di Lonato, organizzata dal gruppo Giovani Anga di Confagricoltura Brescia, una sfilata con i mezzi agricoli più moderni condotti dalle nuove generazioni dell’agricoltura bresciana.

Il convegno “Agricoltura esperienziale: Brescia territorio d’eccellenza” è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, che ha realizzato uno studio sulla valutazione della qualità nelle filiere agroalimentari e sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari basata sui servizi ecosistemici (a intervenire saranno Gianni Gilioli e Vera Ventura dell’Agrofood research hub di UniBs). Cuore dell’incontro saranno i racconti delle esperienze di notevole successo di quattro imprenditori agricoli del territorio gardesano, soci di Confagricoltura Brescia. A parlare del loro modo di interpretare e di attuare l’agricoltura esperienziale saranno Ilona Thun, dell’azienda agricola Conti Thun di Puegnago, Alberta e Ilona Cavazza dell’Agricola Borghese Cavazza di San Felice, Marco Baresi della Baresi Innocente e figlio Marco di Lonato e Nicola Cherubini della Cherubini fratelli di Lonato. L’introduzione al convegno sarà a cura di Gianluigi Vimercati, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, mentre le conclusioni di Giovanni Garbelli, presidente Confagricoltura Brescia, con i saluti di sindaco e assessore lonatesi Roberto Tardani e Massimo Castellini e dell’assessore regionale Fabio Rolfi.

“Questo convegno – afferma il presidente Garbelli – è una delle tappe di un progetto più ampio che sta portando la nostra organizzazione a riflettere sulle eccellenze presenti sul territorio bresciano, a partire proprio dai prodotti agricoli, allargando lo sguardo sia sulle esperienze emblematiche di maggiore successo dei soci sia sul mondo degli sportivi, che abbiamo preso come testimonial dei nostri migliori prodotti, per una loro promozione e qualificazione più ampia. L’università, in questo senso, è al nostro fianco per portare avanti una riflessione scientifica sulle filiere e sulle ricadute economiche dirette dei prodotti agricoli di eccellenza”.