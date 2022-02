Allarme di Confai Bergamo su comparto latte: costi di produzione fuori controllo

"La crisi della zootecnia bergamasca e lombarda non accenna ad attenuarsi ed i costi di produzione a carico degli allevatori hanno ormai superato da tempo la soglia di guardia, con il rischio di intaccare irrimediabilmente la tenuta di una realtà imprenditoriale conosciuta nel mondo per la qualità dei suoi prodotti": è quanto afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, commentando i risultati dell'ultimo aggiornamento dell'indice Ismea sui costi produzione del comparto del latte bovino, diffusi nei giorni scorsi dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare e aventi ad oggetto l'andamento dell'intera annata 2021.

“Costi energetici ed alimentazione – spiega il direttore di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo – hanno configurato una congiuntura che ha messo in ginocchio anche le aziende più efficienti. Secondo i calcoli effettuati dalla nostra area economica, gli incrementi nei prezzi dei mangimi e delle materie prime hanno avuto un'enorme incidenza sui costi degli oltre 750 allevamenti bergamaschi, stimata in un aumento medio di circa +5 centesimi per produrre un litro di latte. Sul fronte degli incrementi dovuti al caro energia, consideriamo che nel 2021 abbia avuto un impatto sui costi nella misura di ulteriori 3,5 centesimi in più al litro. Probabilmente il trend di inizio 2022 ci consegnerà presto dati ancor più allarmanti".

Di fatto, come evidenzia Ismea, il prezzo del latte alla stalla corrisposto agli allevatori lo scorso anno ha coperto con difficoltà i costi della razione alimentare, generando una perdita pari alla parte restante dei costi di produzione. "Di fronte a questa situazione di assoluta emergenza - conclude Cattaneo - risulta ormai indifferibile un intervento del mondo politico a livello nazionale, al fine di porre in essere sistemi di sostegno anticiclico che accompagnino le imprese in questa difficile transizione".