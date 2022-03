Allarme scaffali vuoti, Federdistribuzione: non ci sono problemi di disponibilità. Esselunga: limiti di acquisto solo per olio di girasole

Nessun allarmismo per scarsità di alimenti nella grande distribuzione. A confermarlo è Federdistribuzione, che ci tiene a rassicurare i consumatori: "Non ci sono problemi di disponibilità di prodotto a scaffale. Le aziende della distribuzione sono impegnate a garantire la continuità di approvvigionamento e al momento non ravvisiamo criticità".

Anche Esselunga, tra le principali GDO in Italia, conferma ad Agricolae come non sia alcun problema di reperimento di prodotti: "Non abbiamo rilevato cambiamenti particolari tra le abitudini dei clienti. C'è stato un incremento di vendite per le derrate alimentari e gli articoli sanitari, causato però dall'invio alle popolazioni colpite dalla guerra. Per ora non abbiamo imposto limiti all'acquisto dei prodotti tranne che per l'olio di girasoli, proveniente dall'Ucraina, anche per evitare fenomeni speculativi".