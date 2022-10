Alleanza Cooperative: Europarlamentari e Ambasciata italiana a Bruxelles a fianco della nostra pesca

La guerra della vongole fra Italia e Spagna è stata al centro ieri di un incontro presso il Parlamento Europeo organizzato dall’Onorevole Rosanna Conte, al quale hanno partecipato europarlamentari di tutti gli schieramenti politici, gli Onorevoli Raffaele Stancanelli, Pietro Bartolo, Rosa D’Amato e Annalisa Tardino, e l’Ambasciatore aggiunto al Coreper (Comitato rappresentanze permanenti) della nostra rappresentanza a Bruxelles Stefano Verecchia, accompagnato dal suo staff tecnico.

L’Alleanza Pesca, negli ultimi due anni, si è fatta promotrice di numerosi incontri sui territori e con i Cogevo e con il Mipaaf, al fine di offrire il massimo appoggio alle richieste italiane e ha portato il proprio contributo all’incontro con la presenza del presidente Buonfiglio.

La riunione è stata indetta per discutere una linea italiana a difesa dell’Atto Delegato proposto dalla Commissione europea e riguardante la deroga al Regolamento 2019/1241 (misure tecniche) per la taglia minima della vongola (da 25 a 22 mm) nelle acque italiane per i prossimi tre anni.

La deroga è basata su una robusta documentazione di supporto raccolta in sei anni, già approvata dallo Stecf (Comitato scientifico tecnico economico della pesca), in cui la stessa deroga ha provato non essere dannosa allo stock e all’ambiente portando al contrario diversi benefici tra cui la riduzione dello sforzo di pesca.

Nonostante ciò e per motivi meramente commerciali, gli europarlamentari spagnoli stanno contrastando l’Atto Delegato e hanno chiesto due mesi di tempo prima della votazione in Commissione Pesca. All’incontro sono stati invitati dall’onorevole Conte anche i rappresentanti dei consorzi (Cogevo) e delle Associazioni nazionali, tra le quali l’Alleanza delle Cooperative italiane, che ha ribadito le ragioni del comparto esprimendo apprezzamento per l’impegno degli europarlamentari italiani in Commissione Pesca e della nostra Ambasciata.