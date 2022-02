Alleanza Cooperative, Milleproroghe: Governo esprime parere contrario su emendamento di rinvio a luglio di entrata in vigore della CISOA

L’Alleanza delle Cooperative biasima la scelta del governo di respingere la proposta di rinviare di pochi mesi l’entrata in vigore della CISOA. Una scelta che non comprendiamo poiché è notorio che al momento questo ammortizzatore non è in grado di funzionare ma da oggi imprese e lavoratori sono comunque chiamati a pagarla.

Lo avevamo detto in una riunione ad inizio gennaio, l’unica per ora, che questo strumento di sostegno al reddito non poteva funzionare senza il completamento della disciplina che ad oggi è assolutamente carente dei meccanismi minimi che la possano rendere concretamente fruibile.

Abbiamo richiesto a gran voce maggiore attenzione per dare al settore ciò che chiedeva da anni ma quella varata frettolosamente con la legge di bilancio 2022 tutto è tranne che la riforma attesa.

Rilanciamo quindi con forza la richiesta di un chiarimento urgente da parte del governo affinché le marinerie siano messe in condizione di fruire ciò di cui da oggi sono obbligate a pagare.