Alleanza Cooperative Pesca, Tiozzo: Con politica comune della pesca marinerie Ue sull’orlo del baratro. In Italia 35.000 occupati più l’indotto

“Il nostro ringraziamento va al Sottosegretario di Stato, sen. Battistoni, ed agli altri ospiti presenti per aver accettato il nostro invito. In un momento così delicato le imprese e i pescatori hanno bisogno di sentire vicine le Istituzioni per costruire assieme percorsi di sviluppo grazie anche alle opportunità dei fondi europei messi a disposizione dal Feampa e dal PNRR. Le imprese vogliono continuare a creare lavoro e reddito, ma per poterlo fare è necessario cambiare la rotta della Politica Comune della Pesca che non può parlare solo il linguaggio della decrescita e della riduzione dell’attività di pesca. Crediamo che la sostenibilità possa e debba garantirsi a partire dai pescatori senza poterne prescindere. Le marinerie europee sono sull'orlo del baratro. In Italia a rischio una filiera da 35.000 occupati più l'indotto”.

Lo dice Paolo Tiozzo in rappresentanza dell’Alleanza Cooperative Pesca che ospita oggi a Chioggia il sottosegretario Battistoni per approfondire il confronto con le varie realtà del territorio.

“Prosegue il nostro impegno in difesa della pesca dopo le proteste del 12 giugno scorso che hanno visto riunirsi, sotto la regia italiana, le marinerie europee del Mediterraneo per protestare contro una politica europea che strozza la ripresa economica delle imprese di pesca. Quella di oggi rappresenta un’occasione importante per tenere vivo il dialogo con gli operatori preoccupati per un futuro costellato di incertezze e crescenti limitazioni all’attività di pesca dove vengono penalizzate le marinerie europee a favore di quelle extraue, a rischio anche la tutela dei consumatori per le tavole che saranno invase da pesce sottoposto a controlli molto più superficiali”.