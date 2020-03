ALLEANZA PESCA: GRANDE RISULTATO INNALZAMENTO DE MINIMIS

"Un grande risultato da tempo auspicato dal settore che, seppur provvisorio, consentirà di affrontare più agevolmente il sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura duramente colpite dall'emergenza Covid19. La misura, frutto dell'ottimo lavoro della Ministra Bellanova e della DG Pesca del Mipaaf – dichiara l’Alleanza Cooperative Pesca – è un evidente segnale positivo sulla disponibilità della CE a venire incontro alle esigenze del settore in Italia, da cui ci auguriamo possano scaturire ulteriori buoni frutti come la modifica del FEAMP su cui abbiamo sollecitato la Ministra nei giorni scorsi in primis per il riconoscimento dell'arresto temporaneo per emergenza sanitaria. Senza il ristretto limite del de minimis finora applicato alla pesca – conclude l’Alleanza – le indennità attese potrebbero essere definite in termini più soddisfacenti in un quadro di ammissibilità europea"

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK