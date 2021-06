Alleanza Pesca: manifestazione di protesta domani, serve una legge per la pesca, basta rinvii

La pesca non può subire altri ritardi. Ne va della propria sopravvivenza. Il Coordinamento pesca dell’Alleanza delle Cooperative Italiane non ci sta al nuovo rinvio della discussione alla Camera della proposta di legge sulla riforma del comparto ittico. E condivide a pieno il rammarico dell’onorevole Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura e relatore della proposta di legge dal titolo 'Interventi per il settore ittico”. «C'è forte rammarico per il secondo rinvio della votazione sulla proposta di legge di riforma del comparto ittico, per la mancanza della relazione tecnica. All’interno della proposta ci sono interventi importanti come quelli della previdenza, tema molto sentito dai pescatori, gli unici ad oggi a non avere certezza di ammortizzatori sociali», commenta Gallinella.

