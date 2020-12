Alluvione in Sardegna – Serpillo, UCI: grande dolore per le vittime. Intervenire con decisione e tempestività per messa in sicurezza

Tre decessi. E tutti sorpresi dalla furia improvvisa e imprevista delle acque.

È questo che colpisce più duramente leggendo della perturbazione che si è abbattuta sabato sul Nuorese, tre o quattro volte superiore al ciclone Cleopatra del 2013.

È l’ennesima volta di troppo quella che vede la Sardegna protagonista di uno scenario apocalittico dove in sei ore sono precipitati 313 mm di acqua e che, in un attimo, hanno trasformato le strade in fiumi di fango.

Nel dramma di una terra, che in genere colpisce per la bellezza del suo paesaggio, per le spiagge da sogno e per il clima temperato questa catastrofe ambientale è ancora più distonica.

Ma c’è una cosa che colpisce ancora di più, e questa volta in positivo; quella di assistere alla gara di solidarietà di tanti volontari, venuti dall’intera Regione, che hanno trascorso la notte a spalare fango senza sosta, in silenzio, come sono i sardi, senza mai mettersi in mostra ma lavorando duramente.

“Quanto accaduto lo scorso sabato è destinato a rimanere per sempre nella memoria dei sardi.

Il mio personale pensiero, e quello di tutta l’Unione Coltivatori Italiani, va in primo luogo alle vittime di questa tragedia e alle loro famiglie” – queste le parole di Mario Serpillo, Presidente Nazionale dell’Unione Coltivatori Italiani.

“Sostanziale in questo momento – continua Serpillo – non disperdere le forze e intervenire con estrema decisione e tempestività su due diversi aspetti che sono strettamente legati tra di loro:

l’analisi delle cause e la messa in sicurezza del Territorio.

Questo si traduce nell’impellenza di infrastrutture a difesa dei Centri abitati e nel ripristino degli argini dei corsi d’acqua oltre, ovviamente, ad una regolare, controllata e scrupolosa manutenzione.

A supporto di tutto questo, ma non meno importante, la corretta manutenzione della rete fognaria e delle strade, un migliore raccordo con il servizio meteorologico locale e nazionale e, soprattutto, occorre intervenire in maniera strutturale sul problema del dissesto idrogeologico.

Conclude Serpillo: “In una situazione di abbandono del suolo avere un’agricoltura sana è sicuramente un’arma efficace nella prevenzione delle calamità. È proprio per questo che non ci stancheremo mai di promuovere politiche capaci di suscitare il rilancio del settore e soprattutto l’interesse dei giovani dell’area.

E ora attendiamo che si mettano in moto i dovuti meccanismi di ristoro per i danni subiti.

Ma in fretta però, perché l’acqua viaggia veloce, e questa volta ha portato via con sé tre vite umane” – conclude Mario Serpillo.