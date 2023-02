Ambiente, al Masaf presentato l’Atlante dei Boschi italiani. Agnoletti: foreste parte del paesaggio culturale del paese

Oggi Il Masaf ho ospitato la presentazione del volume Atlante dei boschi italiani (Laterza, 2022) il nuovo libro di Mauro Agnoletti, professore di Storia del paesaggio e Pianificazione forestale all’Università di Firenze e titolare della Cattedra UNESCO sul paesaggio rurale.

“Questo libro nasce con un accordo con l’editore Laterza, per "popolarizzare" la conoscenza dei nostri boschi attraverso un volume di più facile lettura, illustrando le caratteristiche dei boschi italiani, per allargare la conoscenza", ha dichiarato Agnoletti ad AGRICOLAE.

"L’obiettivo più specifico è far capire che i boschi fanno parte del nostro paesaggio culturale, sono soggetti di interventi antropici, e quindi sono un elemento fondamentale del nostro paese: oggi c’è poca conoscenza del paesaggio agricolo, ma ancora meno delle foreste, che sono raddoppiate come superficie negli ultimi 70 anni. Non c’è deforestazione o desertificazione, ma comunque ne utilizziamo solo 1/3, importiamo l'85% del legname dall’estero.

La biodiversità che i nostri boschi rappresentano è “bioculturale”: le specie animali e vegetali sono frutto dell’intervento umano, rispetto alle foreste di altri paesi non sono selvagge, ma nascono proprio dall’attività dell’uomo. La contraddizione è che i nostri boschi non devono essere naturali per essere migliori, anche dove sono protetti. Abbiamo preso ad esempio 58 boschi, raccontando per ciascuno di essi quello che normalmente si conosce".

Il raddoppio dei boschi non nasce da una oculata politica forestale, ma è frutto dell’abbandono delle attività agricole e pastorali e quasi si realizza una strana alleanza tra cementificatori, che puntano alle aree urbane, e gli ambientalisti che invece vogliono una natura più selvaggia, nella realtà dei fatti accade proprio questo”, conclude Agnoletti.

"Tra le tante autenticità che rendono l'Italia un Paese meraviglioso sotto ogni punto di vista e in particolare per quanto riguarda l'ambiente, c'è sicuramente il suo impareggiabile patrimonio boschivo.

La nostra penisola vanta una varietà di alberi, boschi e foreste che è difficile immaginare e ancora più complesso elencare in maniera esaustiva".

Così Patrizio La Pietra, sottosegretario del Masaf, durante la presentazione del volume

"Un compito difficile quanto entusiasmante quello di ripercorrere la storia verde del nostro Paese, ma magistralmente portato a compimento, in maniera esaustiva e appassionata, da Mauro Agnoletti nel suo splendido Atlante dei boschi italiani.

I boschi italiani, a differenza del resto d'Europa, oltre a rappresentare un dono della natura, sono anche e soprattutto il frutto di una millenaria e proficua interazione con l'uomo. Pascoli e attività di produzione del legname e del carbone, nel corso del tempo, hanno sancito un connubio tra uomo e natura tanto raro quanto ricco, consegnandoci un patrimonio che, ribadisco, è unico e ineguagliabile. Pinete, boschi alpini, faggeti, ben 58 diverse tipologie di boschi che caratterizzano l'Italia, contribuendo a renderla un autentico paradiso per gli amanti della natura.

Mauro Agnoletti ci accompagna in questa suggestiva passeggiata da nord a sud nel verde italiano, risvegliando in noi il piacere di ricordi e sensazioni provate nella nostra vita davanti allo spettacolo della natura. Un'emozione per la quale dobbiamo ringraziare l'Atlante dei boschi e il suo autore".