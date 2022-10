Ambiente, Alfonsi e Pezzoli: firmato protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Ordine Agronomi e forestali di Roma e provincia

E’ stato sottoscritto oggi dall’ Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma Flavio Pezzoli il Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma.

Il protocollo si configura quale strumento di reciproco scambio delle capacità ed esperienze dei due Enti nella gestione e cura del patrimonio verde di Roma su strada, nelle aree verdi, nei parchi pubblici e nelle ville storiche, compreso il patrimonio arboreo. L’accordo include, inoltre, gli interventi a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e la promozione e lo sviluppo del sistema agroalimentare di Roma.

Un ulteriore settore di collaborazione riguarda l’individuazione di progetti innovativi e la finalizzazione di partenariati per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei mirati alla sostenibilità ambientale.

L’accordo ha una durata biennale rinnovabile e prevede anche l’organizzazione di workshop, convegni, incontri divulgativi con la cittadinanza, attività formative e di aggiornamento professionale per i dottori agronomi e forestali.

“Con questo protocollo si formalizza e si arricchisce di progettualità una collaborazione tra l’Amministrazione capitolina e l’Ordine degli agronomi e forestali già, di fatto, attivo e proficuo che ha contribuito, tra l’altro, agli importanti risultati nella cura delle alberature della città che abbiamo presentato nel corso del convegno ‘La cura degli alberi di Roma’ tenutosi lo scorso 14 Settembre. Per la prima volta da anni abbiamo voluto supportare e valorizzare le attività di pianificazione ed esecuzione della manutenzione del verde orizzontale e verdicale del Dipartimento Tutela Ambientale attraverso la collaborazione e la consulenza scientifica degli enti di eccellenza quali, oltre all’Ordine, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) e il Servizio Fitosanitario della Regione Lazio. Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde di Roma, la collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e Forestali sarà preziosissima per l’implementazione dei grandi progetti di riforestazione urbana compresi quelli presentati per i bandi dei finanziamenti del PNRR, nell’orizzonte degli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati dall’Agenda ONU 2030 e di quelli dell’Unione Europea sulla neutralità climatica 2050” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

“Il protocollo siglato con Roma Capitale rinforza la nostra alleanza con le istituzioni della Capitale per la tutela e il rilancio del verde pubblico. E’ un punto di arrivo di un lavoro fatto insieme all’Assessora Alfonsi per rimettere al centro la necessità di restituire a pieno titolo alla nostra città il primato di città tra le più verdi d’Europa. Per fare questo occorre fare rete tra istituzioni pubbliche, società e civile e anche i cittadini. Proprio per questo in autunno proporrò anche a Roma Capitale di essere al nostro fianco nel confronto con le romane e i romani proprio nelle ville della capitale per capire insieme i problemi e come affrontarli”, dichiara Flavio Pezzoli, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma.