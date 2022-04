Ambiente, Bergesio (Lega): bene approvazione risoluzione, ora importante intervenire presto 

I cambiamenti climatici e la carenza di piogge significative hanno comportato un peggioramento della crisi idrica e quindi la necessità di interventi celeri. In Italia l’85% delle colture agroalimentari è irriguo. L'acqua è, quindi, fondamentale per mantenere in vita il sistema agricolo di qualità e, di conseguenza, il Made in Italy agroalimentare. L’Italia è agli ultimi posti, in Ue, per investimenti nel settore idrico. Occorre promuovere progetti che tengano conto delle specificità dei territori ma, soprattutto, realizzare invasi che consentano, da un lato, di fronteggiare l’indisponibilità delle risorse idriche e, dall’altro, di tutelare il territorio in caso di eventi estremi. È necessario sostenere l'aumento della capacità di immagazzinamento della risorsa attraverso la realizzazione di una rete diffusa di piccoli-medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico. Serve velocità ed efficienza. Bene quindi l’approvazione della risoluzione, come chiesto dalla Lega, che impegna il Governo a prorogare di almeno due anni l’entrata in vigore della normativa relativa il Deflusso Ecologico, già in essere dal primo gennaio 2022".

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura.