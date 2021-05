Ambiente, De Bonis: Dal 2018 allerto su decreto Genova e fanghi tossici

"A leggere le intercettazioni sull'inchiesta aperta dalla Procura di Brescia sui fanghi tossici usati nei campi agricoli vengono i brividi. Ma tutto questo per me è storia nota. Dal 2018, appena arrivato in parlamento, mi sono battuto con tutte le mie forze su questo scempio e sono andato contro al mio partito di allora e contro il governo. Ho pagato a caro prezzo questa mia scelta ma non me ne pento. Nel decreto Genova è contenuto l'articolo 41, che spalanca la porta allo spargimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli. Una delle cose più indegne mai sentite in questo paese. Quella legge è ancora lì. Cosa vuole fare il governo? Continuare a tutelare gli interessi di pochi gruppi di potere o porre rimedio a questo abominio? Spero che scelga la seconda strada. Io certamente non me ne starò con le mani in mano su questa vergogna nazionale".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK