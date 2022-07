Ambiente: nata a Roma alleanza tra Agronomi e associazioni di tutela del verde

È nata ieri, con un primo incontro ufficiale a Villa Pamphili dal titolo “I pini di Roma non vanno in vacanza”, la nuova alleanza tra l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma (ODAF) e le associazioni romane che tutelano e promuovono i pini e in generale il verde della Capitale.

L’obiettivo è quello di mettere insieme le diverse competenze e peculiarità, ottenendo più autorevolezza nei confronti delle istituzioni, condividendo informazioni e adottando soluzioni anche autonome più efficaci per la salvaguardia e l'incremento del patrimonio verde di Roma.

Proprio per questo, a partire dal mese di ottobre verranno proposti dei momenti di incontro e confronto, aperti a tutta la cittadinanza, all’interno di tutte le ville romane, così da indagare e comprendere lo stato dell’arte di ognuna e realizzare un dossier realistico che verrà poi consegnato alle istituzioni.

“Il verde di Roma - dichiara Flavio Pezzoli, presidente di ODAF Roma - è minacciato sotto tanti aspetti: incendi, incuria, malattie… Abbiamo pensato a questo primo momento di confronto, al quale ne seguiranno altri in altre ville della Capitale, per puntare sul dialogo, la collaborazione e la condivisione per cercare di affrontare queste problematiche. La situazione è grave e lo potrebbe essere di più, perciò è arrivato il momento di fare squadra e gli Agronomi di Roma vogliono essere in prima linea per guidare questo cambiamento”