Ambiente, Novelli (M5S Lazio): Ulteriore passo in avanti per pdl su tutela api, ora spediti verso approvazione in consiglio regionale

“Oggi abbiamo fatto un ulteriore ed importante passo in avanti verso la legge sulla tutela delle api e del settore apistico. In Commissione Agricoltura e Ambiente, si è, infatti, conclusa la fase emendativa sull’esame della proposta di legge che ora passerà al vaglio della Commissione Bilancio per poi essere approvata in maniera definitiva dalla Commissione e successivamente trasmessa al Consiglio per la votazione finale”.

Così Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Un lavoro corposo – prosegue Novelli - che ci ha visto oggi impegnati nella discussione e votazione di 35 emendamenti, di cui nove hanno riscritto completamente altrettanti articoli della legge stessa. IL tutto è stato frutto dei suggerimenti e delle osservazioni che le associazioni di settore ci hanno presentato nella fase delle audizioni”.

“Da quando sono stato eletto Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente ho sempre cercato di lavorare in sinergia con tutte le forze politiche e le associazioni di categoria ed anche in questo caso siamo riusciti ad avere un testo ampiamente condiviso e migliorato in ogni suo aspetto. Sono sicuro che a breve arriverà l’approvazione definitiva e riusciremo ad avere una legge che coniughi il rispetto della biodiversità, la tutela di questo fondamentale insetto, dell’ambiente e lo sviluppo economico delle aziende che lavorano in questo settore”- conclude il Presidente Novelli.