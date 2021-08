Ammortizzatori sociali: Alleanza Cooperative, passo in avanti, ma restano nodi irrisolti, a partire dalla contribuzione

Il documento predisposto dal Ministero del lavoro segna certamente un passo in avanti, recependo alcune nostre proposte (tra le quali un meccanismo premiale in caso di mancato ricorso agli ammortizzatori sociali, il riconoscimento dei Workers Buyout quali strumenti di politica attiva del lavoro, l’attribuzione di risorse aggiuntive ai fondi paritetici interprofessionali qualora realizzino percorsi di formazione per lavoratori in cassa integrazione), ma lascia irrisolti diversi aspetti importanti per i quali avevamo manifestato la nostra preoccupazione, primo tra tutti il tema della contribuzione, sia in termini di quantum che di soggetto contributore”.

Ad affermarlo è Mauro Lusetti, Presidente dell’Alleanza delle Cooperative, anche e nome dei Copresidenti Maurizio Gardini e Giovanni Schiavone, nell’incontro con il Ministro Orlando dedicato al tema della riforma degli ammortizzatori sociali.

“Pur ribadendo la nostra piena disponibilità a continuare il confronto, riteniamo che un’eventuale condivisione di qualsiasi documento che definisca il perimetro della riforma, sebbene di carattere sostanzialmente politico -prosegue Lusetti- non possa che essere condizionata alla valutazione della riforma nel suo complesso e alla verifica della sostenibilità per tutte le tipologie e dimensioni di impresa, e quindi anche per le nostre cooperative, del modello che ci sarà proposto che deve però essere dettagliato con dovizia di particolari”.

Fin dall’inizio del confronto, l’Alleanza delle Cooperative si è dichiarata favorevole ad una riforma che, ampliando la portata degli strumenti esistenti, sia in grado di erogare prestazioni a tutti i lavoratori, così come alla definizione di prestazioni differenziate in funzione del settore di attività e della dimensione dell'impresa, garantendo comunque prestazioni minime universali.

“Nel contempo -precisa il Presidente dell’Alleanza- abbiamo espresso la nostra preoccupazione, che dobbiamo confermare oggi, per alcuni elementi sostanziali non opportunamente affrontati; riteniamo, infatti, che il costo di una riforma di questa portata non possa essere posto esclusivamente in capo alle imprese, ma sostenuto da tutti i soggetti ad oggi coinvolti: lo Stato, che dovrebbe garantire una fase transitoria minima di almeno tre anni prima dell’entrata a regime della riforma, oltre ad attuare (attraverso la riforma fiscale in fieri) una riduzione del cuneo fiscale contributivo in grado di controbilanciare l’aumento dei costi evidentemente imputabile al passaggio da FIS a CIGO; i lavoratori, attraverso un loro contributo, sulla scorta dell’esperienza già maturata in seno al FIS, pari ad un terzo dell’aliquota individuata; le imprese, che, attraverso una aliquota di costo unica progressiva e uguale per tutti, alimenterebbero gli strumenti posti in campo dalla nuova riforma(CIG, FIS, Fondi Bilaterali)”.