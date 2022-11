Ana: “I segni e i significati” – Il terzo dialogo organizzato nell’ambito della mostra “Gli uomini che piantavano alberi” – 10 novembre – S.Giorgio in Poggiale

Dopo “Il bosco corpo vivo” e “L’invenzione della Natura” , proseguono i dialoghi nella Biblioteca di S. Giorgio in Poggiale in Bologna, organizzati nell’ambito della mostra “Gli Uomini che piantavano Alberi” dedicata al bicentenario dalla fondazione del Corpo Forestale dello Stato.

Accanto alla mostra, che valorizza l’immenso lavoro di progettazione del paesaggio, educazione e prossimità svolto dal Corpo Forestale dello Stato nella sua lunga storia, i “Dialoghi” – curati e condotti da Cristiana Colli – con scrittori, scienziati, artisti, intellettuali, studiosi si interrogano su tematiche percepite centrali. In particolare il paesaggio come sintesi dinamica, invenzione in costante metamorfosi tra Natura e attività antropiche è il soggetto attivo della contemplazione e del sentimento legato al racconto, il tema progettuale che permane come origine, icona e narrazione, l’interrogazione sul Vivente che espande lo sguardo verso le neuroscienze, le forme di vita, la fragilità delle risorse, le forme della conoscenza sensibile. Giovedì 10 novembre l’attenzione sarà su “ I Segni e i Significati” connessi alla Natura e alla sua rappresentazione. Il paesaggio è una soglia. Custodisce memorie di luogo, storie e geografie, trattiene matrici formali, sonore, visive che incontrano l’elaborazione creativa, e così nascono icone, progetti, accadimenti. I segni orizzontali, verticali, circolari, i pieni e i vuoti sono vibrazioni e risuoni, immaginari. La Natura di prossimità è una domanda sociale, una visione ecosistemica per città e comunità; una filiera intelligente, a partire dal bosco da seme; una prospettiva per infrastrutture della conoscenza, della cultura e della relazione. Arte, architettura, design, comunicazione sono esiti dell’intelligenza e della sensibilità autoriale, aspirazioni dentro lo spirito del tempo, dialoghi tra linguaggi, tecniche e saperi. Ne discuteranno Mauro Agnoletti – professore di Pianificazione dei sistemi agricoli e forestali e Storia ambientale alla Scuola di Agraria dell’Università di Firenze; Carlo Blasi – Professore ordinario di Ecologia vegetale dal 1986 presso il Dipartimento di Biologia Ambientale, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della Sapienza Università di Roma; David Monacchi, artista interdisciplinare, compositore, ingegnere del suono e Carla Di Francesco, a lungo figura apicale del Ministero della Cultura e oggi a capo del FAI dell’Emilia-Romagna.

Proseguono poi in parallelo i Cammini che questa settimana accolgono gli ospiti:

12 novembre 2022 - Monte Fumaiolo, percorso ad anello con partenza dalla piazza centrale della località Le Balze - Verghereto (FC) alle ore 9,30 (per info e prenotazione 0543 410520);

12 novembre 2022 - Parco Regionale Alto Appennino Modenese, percorso ad anello con partenza dal Giardino Esperia in località Passo del Lupo, Sestola (MO) alle ore 9,30 (per info e prenotazione 059 225100);

19 novembre 2022 - Parco Regionale del Corno alle Scale, percorso ad anello con partenza dalla Caserma Forestale di Madonna dell’Acero, Lizzano in Belvedere (BO) alle ore 9,30 (per info e prenotazione 051 5274317).

Il dialogo sarà condotto da Cristiana Colli, giornalista e curatrice e si svolgerà giovedì 10 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nella Biblioteca di S. Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2 Bologna.

Biblioteca San Giorgio in Poggiale Tel. 051.19936352 –email: info@genusbononiae.it

Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna, Gruppo di Bologna

Tel. 051 5274317 – email: 043984.001@carabinieri.it

Mauro Agnoletti è professore di Pianificazione dei sistemi agricoli e forestali e Storia ambientale presso la Scuola di Agraria dell’Università di Firenze. È presidente dell’Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana, coordinatore scientifico del Registro dei paesaggi rurali nell’ambito delle politiche per lo sviluppo rurale presso il Ministero dell’Agricoltura, è presidente del comitato scientifico del Programma Mondiale della FAO sul patrimonio agricolo. Ha collaborato con UNESCO, World Bank, Consiglio d’Europa e Convenzione per la Diversità Biologica.

Carlo Blasi è Professore emerito presso l'Università La Sapienza di Roma. È Direttore Scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario CIRBISES (Biodiversità, Servizi ecosistemici e Sostenibilità) ed è Presidente della Fondazione per la Flora Italiana. È inoltre componente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico e del Comitato per il Capitale Naturale. Le sue attività di ricerca riguardano l'ecologia vegetale, la conservazione della biodiversità e la pianificazione e progettazione territoriale. E' inoltre componente della cabina di regia dell'investimento PNRR dedicato alla Forestazione delle Città Metropolitane. È autore di diversi volumi e di numerose pubblicazioni internazionali sulla vegetazione e le ecoregioni d'Italia.

Carla Di Francesco è Presidente regionale del FAI Emilia-Romagna.

Architetto, già Segretario generale del MiC e direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, è stata Soprintendente a Milano, dopo una ventennale esperienza di funzionario nella Soprintendenza di Ravenna, dove si è occupata di tutela di beni paesaggistici e monumentali, di Musei, ed ha progettato e diretto innumerevoli lavori di restauro. Autrice di numerose pubblicazioni, svolge attività di docenza nell’ambito disciplinare del restauro, del paesaggio, della gestione del patrimonio culturale.

David Monacchi (Urbino, 1970) ha studiato in Italia, Canada e Stati Uniti, e insegna tra gli altri al Conservatorio Statale di Pesaro. Artista interdisciplinare, ingegnere del suono, inventore e autore, conduce una ricerca di lungo termine sul patrimonio dei suoni delle foreste primarie equatoriali più remote e ancora incontaminate del pianeta. Con il progetto Fragments of Extinction Monacchi ha sviluppato un approccio di divulgazione scientifica attraverso l’arte sonora, basato su registrazioni 3D ad altissima definizione da lui operate dal 2002 in Amazzonia, Bacino del Congo e Borneo, per creare consapevolezza sulla crisi globale della biodiversità. E’ titolare del brevetto internazionaleEco-acoustic Theatre per la fruizione immersiva degli ecosistemi sonori naturali, da cui sono nati diversi spazi per l’ascolto profondo, sia stabili che mobili in Italia e Danimarca. Sonosfera® è l’ultimo anfiteatro tecnologico per esperienze sensoriali e cognitive inaugurato a Pesaro Città UNESCO della Musica, dotato di 45 altoparlanti posizionati sfericamente intorno ai 60 ascoltatori che siedono in una cavea dall’acustica perfetta. Dal 1992 realizza concerti e installazioni sonore e tiene conferenze in ambito di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e artistica, in tutto il mondo. Tra le più rilevanti, il suo intervento di apertura della sessione plenaria della Conferenza ONU sulla Biodiversità (COP-14), le collaborazioni con IUCN e ICCROM, e quelle con artisti visivi come Mimmo Paladino, Kristin Jones, William Kentridge. Hanno scritto sul suo lavoro riviste scientifiche come Nature e PNAS. E’ membro fondatore della International Society of Ecoacoustics e autore del film Dusk Chorus, premiato come “Best European Science Film 2018” e del libro più recente per Mondadori L’Arca dei Suoni Originari.