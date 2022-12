Anabio-Cia, De Noia: biologico può diventare traino per tutta l’agricoltura italiana. Pronti a confronto serrato in Ue per difendere nostre aziende. VIDEOINTERVISTA

"Lì dove si parla di cibo sintetico noi contrapponiamo una politica della qualità dei cibi, della sostenibilità e soprattutto della valorizzazione dei nostri territori che caratterizzano la salubrità dei nostri cibi. Siamo fermamente convinti che il biologico possa fungere da traino a tutta l'agricoltura italiana, in considerazione anche di quelle che sono le norme del Farm to fork inserite all'interno del Green Deal. Siamo fermamente convinti di un lavoro di responsabilità che ci attende. Questo per me è un grande onore che mi dà l'organizzazione e anche un grande onere di responsabilità."

Così ad AGRICOLAE il neo presidente di Anabio-Cia a margine dell'Assemblea elettiva.

"Non dimentichiamo la grande biodiversità che caratterizza l'agricoltura italiana e dobbiamo fare in modo di portare queste esigenze, le esigenze delle nostre aziende agricole, in Europa in un confronto anche serrato se serve con le politiche comunitarie. Un confronto costruttivo ma serrato anche con le istituzioni italiane, a partire dai livelli regionali fino a quelli istituzionali e parlamentari, perché siamo fermamente convinti che non servano soltanto risorse, che devono essere impiegate consapevolmente e con responsabilità, ma soprattutto che non debbano essere fatti gli stessi errori del passato. Dobbiamo pensare con lungimiranza allo sviluppo dell'agricoltura italiana e specificatamente dell'agricoltura biologica. Questo noi siamo fermamente convinti di farlo, non solo con Anabio, la nostra associazione a cui aderiscono le aziende biologiche, ma con tutto il sistema della nostra organizzazione, ovvero con tutto il sistema CIA. E quindi quando parlo di sistema CIA parlo anche delle altre associazioni -La spesa in campagna, Turismo verde, Associazione dei giovani imprenditori agricoli- e quindi tutti insieme in un unico sistema per valorizzare le nostre aziende agricole e tutta l'agricoltura biologica italiano, che secondo noi può fungere da traino per tutta l'agricoltura italiana."