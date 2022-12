Anabio-Cia, Fini: biologico settore strategico ma serve innovazione. Legge sul biologico ci fornisce gli strumenti. VIDEOINTERVISTA

“Il biologico è un settore assolutamente strategico per tutto l’agroalimentare nazionale, un settore che ha avuto una evoluzione molto importante negli ultimi anni ma che ha bisogno di innovazione, in particolare sulla produzione perché i cambiamenti climatici hanno un impatto duro anche sul biologico. Si tratta di un settore che ha dunque bisogno anche di innovarsi e per far questo ci sono degli strumenti e gli strumenti più immediati sono quelli legati alla legge sul biologico che è stata recentemente approvata e che può prevedere interventi e risorse in termini di promozione e innovazione. Uno strumento che va applicato al biologico per poter continuare anche in futuro ad avere produzioni assolutamente salubri, sane e di qualità ma soprattutto ambientalmente compatibili. Questo infatti è un settore che fa vedere una agricoltura sostenibile perché noi siamo sostenibili e questa è la migliore cartolina che possiamo avere da proporre ai consumatori.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Cia, Cristiano Fini, a margine dell’Assemblea elettiva di Anabio-Cia.