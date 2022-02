ANAPROBIO, Cirronis: azzeramento dei costi e degli oneri burocratici per la certificazione biologica

"Il biologico in Italia vive una superficie in crescita, con il 16,6% con l'obiettivo UE del 25% entro il 2030. Negli ultimi 10 anni il numero di operatori è raddoppiata, abbiamo il 49% della SAU bio. L'espansione è soprattutto nel Mezzogiorno, ma è in crescita anche altrove, come l'Emilia Romagna, mentre il picco di oltre il 33% è in Calabria. Il raddoppio della superficie in Italia è dovuto sia agli input europei, sia alla maggior richiesta di mercato, che ha raggiunto il 4,5 miliardi di euro in Italia con un export del 2,9 miliardi. Non si tratta più quindi di un mercato di nicchia, ma la crescita dei consumi rimane inferiore rispetto alla crescita delle superfici, mentre la GDO è il mercato quantitativamente più importante. Per migliorare abbiamo bisogno di un Piano Azione Italia per l'Agricoltura Biologica, di cui stiamo sollecitando il Mipaaf per la sua redazione. In vista delle sfide future chiediamo il rafforzamento delle filiere biologiche e dei BioDistretti e l'azzeramento dei costi e degli oneri burocratici della certificazione biologica applicando il principio "chi non inquina non paga". Così Ignazio Cirronis, presidente di ANAPROBIO Italia, nel webinar organizzato da ANAPROBIO Italia di Copagri dal titolo "Agricoltura biologica e PNRR, quali opportunità per le imprese?".