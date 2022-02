ANAPROBIO, Gerini (Mipaaf): 3,3 miliardi di investimento per il settore

"L'Italia è stata la prima a parlare in Europa per i distretti del Bio, significa che la considerazione che stiamo ricevendo è molto importante e riconosciuta. Il sistema di adesione al biologico è volonario bisogna adeguarsi alle normative europee. Le certificazioni volontarie prevedono degli obblighi, questo per rispondere alla questione "Chi non inquina non paga". A fronte delle difficoltà generate dalla pandemia sono state stanziate risorse, che rientrano anche nel Next Generation UE. In particolare il PNRR indica un miglioramento delle condizioni delle risorse naturali che non ha precedenti. Sono 4 gli investimenti previsti dal Mipaaf: sviluppo della logistica con 800 milioni di finanziamento. La seconda misura è la creazione di parchi agrisolari, senza consumo di terra e che prevede un investimento di 1,5 miliardi. Innovazione e meccanizzazione del sistema agricolo e gli investimenti nell'irriguo, rispettivamente con 500 milioni ciascuno". Così Oreste Gerini, direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del Mipaaf, in occasione del webinar organizzato da ANAPROBIO Italia di Copagri dal titolo "Agricoltura biologica e PNRR, quali opportunità per le imprese?".