ANAPROBIO, Mammuccini (FederBio): crediti d’imposta per compensare i costi della certificazione bio

"Tutto il sistema agricolo si deve attivare per il biologico, siamo in una fase strategica e stiamo riscontrando interesse su FederBio, che è una federazione di associazioni che affronta il tema del biologico negli aspetti interprofessionali. A breve partirà un progetto europeo di promozione per il mercato interno organizzato da Federbio con l'obiettivo di far aumentare l'acquisto dei prodotti bio. Il piano d'azione dovrebbe partire rapidamente per raggiungere gli obiettivi europei e per ottenere i 2,5 miliardi di euro in due anni. Le priorità sono consulenza tecnica e formazione per la conversione al bio e poi fare sistema, con associazionismo e reti, perché ognuno da solo non può essere adeguato sul mercato. Infine servono strategia per far crescere i consumi, che crescono meno dell'export. infine per i costi di certificazione chiediamo la compensazione con i crediti di imposta" Così Maria Grazie Mammuccini, presidente FederBio, in occasione del webinar organizzato da ANAPROBIO Italia di Copagri dal titolo "Agricoltura biologica e PNRR, quali opportunità per le imprese?".