ANAPROBIO, Verrascina (Copagri): Salvaguardare i costi di produzione, folle pagare il latte 41 centesimi

Copagri crede nell'agricoltura biologica con la nascita di Anaprobio. Questa strada dovrà essere seguita fino in fondo fino all'obbiettivo del 25% di coltivazioni entro il 2030, ma solo su alcune condizioni. Dobbiamo tutelare i produttori che fanno bio sul serio e stare attenti alle truffe, soprattutto quelle che vengono dall'estero. Dovremo poi incrementare i consumi, partendo da una migliore comunicazione. Se crescono le superfici e i consumi non crescono assisteremo ad un crollo verticale dei prezzi. Negli ultimi mesi abbiamo visto aumentare l'import su legumi e ortofrutta e dunque, siamo in grado di intercettare questa domanda? Io dico che siamo in grado di farlo. Dobbiamo far approvare il fondo complementare di 1,2 miliardi di cui il 25% è destinato al biologico, ma possiamo agire sulla leva fiscale, sul credito d'imposta e sull'Iva. Dovranno aumentare i controlli e il monitoraggio delle produzioni, mentre va valorizzato l'associazionismo. Dobbiamo tenere sotto osservazione il rapporto con la GDO attraverso accordi di filiera che salvanguardino i costi di produzione: folle pagare il latte 41 centesimi, dobbiamo garantire la giusta redditività, perché non si può produrre in perdita. Per questo servono certezze, che per il bio possono passare per l'approvazione urgente delle legge in parlamento". Così Franco Verrascina, presidente Copagri, in occasione del webinar organizzato da ANAPROBIO Italia di Copagri dal titolo "Agricoltura biologica e PNRR, quali opportunità per le imprese?".