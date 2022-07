Anbi, Bellanova: Serve strategia di sistema integrata nazionale

"Dobbiamo dare risposte urgenti ad una crisi che non nasce negli ultimi mesi. I drammi di questi ultimi giorni ci dicono che questa emergenza si aggrava di giorno in giorno. Lo stato di sofferenza del Po e dei terreni agricoli indicano che gli interventi devono essere immediato e risolutivi e non tampone. Serve una strategia di sistema integrata nazionale, un paradigma da cui non possiamo prescindere, così da mettere a sistema il patrimonio di competenze del paese che spesso scopriamo solo dopo le emergenze: non è più il tempo di questo approccio. Come è possibile essere il paese dell'acqua e poi avere perdite record? Come ha dichiarato Draghi serve il Coordinamento di tutti i protagonisti di questo settore e spero che il governo licenzi nelle prossime ore un procedimento per la struttura commissariale".

Così Teresa Bellanova, viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in occasione dell'assemblea annuale Anni in corso a Roma.