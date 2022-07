Anbi, Bergesio (Lega): Per i ristori occorrono risorse e stato di calamità naturale. Fondamentale agire in tempi brevi

"Questa sera in commissione abbiamo in calendario delle risoluzioni, domani delle mozioni anche sul tema dell'energia. Ho la fortuna di essere nato e cresciuto in un territorio dove l'agricoltura è stata sempre solida ed importante ed i consorzi hanno svolto un ruolo prezioso."

Così il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.

"Oggi il tema è quello fondamentale della crisi idrica e del cambiamento climatico. Noi siamo anni che continuiamo a dire che bisogna investire su bacini, sui microbacini, sugli invasi. Diventa fondamentale questa strategia. Per fare questo ci sono delle norme che sono vincolanti, e delle dinamiche che a volte ci mettono in difficoltà. Un esempio: noi a febbraio abbiamo approvato una risoluzione in commissione agricoltura all'unanimità per prorogare la normativa sul deflusso. La risoluzione va in porto, ma arriva in aula il decreto Ucraina che ovviamente aveva la precedenza: abbiamo quindi inserito un emendamento per l'applicazione della proroga del deflusso, che riesce a passare. Fatto questo la palla passa alle regioni, che però rimangono ferme alle disposizioni del 31 dicembre 2021.

Ma la situazione è molto diversa! Nelle misure reali i dati relativi a quelle disposizioni non esistono più!. Noi le cose le abbiamo fatte, ma ognuno deve fare il suo. Non è sempre colpa dei politici. La burocrazia è un ostacolo da superare. Nel 1970 furono definiti i miliardi di metri cubi per l'agricoltura, ed oggi 50 anni dopo ancora non ci sono.

Stiamo aspettando il decreto emergenza del governo: ci vuole lo stato di calamità naturale per ristorare realmente ed ideare un sistema assicurativo. Già c'erano le risorse per questo, 50 milioni di euro, per inserire tra le calamità naturali anche la siccità. Aspettiamo dunque a braccia aperte il decreto siccità anche per inserire emendamenti, ma qui servono risorse vere. Abbiamo bisogno di risorse importanti, di miliardi.

Importante sarà la figura del commissario, basta che abbia la capacità di realizzare le opere in tempi brevi. Altrimenti rischiamo di avere un paese che oggi perde tre miliardi, ma che mette a rischio tutto l'idropotabile, rischiamo di mettere in crisi il sistema paese. Servono tempi stretti, e serve cambiare il pensiero a livello di pubblica amministrazione: è cambiato il mondo, nulla è come due o tre anni fa."