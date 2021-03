Anbi Campania, fiumi in calo, ma nel confronto con le medie degli ultimi 4 anni non emerge una tendenza netta

Sulla Campania tornano le belle giornata con temperature in aumento e nella giornata del 29 marzo 2021 si registrano - rispetto alla scorsa settimana - nuove diminuzioni dei livelli idrometrici in 20 delle 29 stazioni di riferimento poste su tutti i fiumi della regione. Il Sele presenta cali uniformi e contenuti, il Garigliano risente della diminuzione soprattutto nel tratto terminale, mentre il Volturno cala in maniera difforme a causa del concludersi delle manovre di chiusura delle paratoie sulla traversa di Capua Ponte Annibale, che ha colmato il bacino retrostante. I dati idrometrici nel confronto con la media dell’ultimo quadriennio sono contrastanti, con livelli inferiori alla media del quadriennio 2017-2020 in 4 degli 8 principali idrometri per i quali è disposto il confronto con i dati degli anni scorsi, mentre gli altri 4 risultano attualmente dati superiori alle medie del periodo. Il lago di Conza della Campania e gli invasi del Cilento si segnalano in calo.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di Conza della Campania - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici minori di quelli della settimana precedente, in evidenza Sessa Aurunca con 21 centimetri in meno in una settimana. Questo fiume evidenzia valori idrometrici più elevati degli scorsi 4 anni, ma solo nel tratto finale, con Sessa Aurunca che si pone a +54 centimetri sulla media del periodo.

Il Volturno rispetto alla settimana scorsa è da considerarsi in calo, con 4 idrometri su sette che registrano livelli inferiori. Questo fiume ha 2 valori idrometrici sotto la media del quadriennio precedente su 3 considerati, con la stazione di Capua centro attestata a 14,4 centimetri sotto la media del periodo.

Infine il fiume Sele si presenta in uniforme e contenuto calo rispetto alla scorsa settimana, con in evidenza la diminuzione di 23 centimetri ad Albanella. Il Sele presenta 2 delle 3 le principali stazioni idrometriche con valori superiori alla media del quadriennio precedente, con Albanella che ha toccato i 25 centimetri sopra la media del periodo.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento scende a poco meno di 22,3 milioni di metri cubi e contiene il 90% della sua capacità, in diminuzione sulla settimana precedente di 672.478 metri cubi, ma con un volume superiore del 58,82% rispetto ad un anno fa. L’invaso di Conza della Campania il 25 marzo risulta in calo sul 13 marzo di circa 900mila metri cubi, ma con quasi 46,5 milioni di metri cubi presenta una scorta idrica superiore di 10,5 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa.

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua – (Consorzio Volturno) - è attualmente con paratoie chiuse e con il bacino colmo. In questa stagione, anche a paratoie chiuse, l’esercizio irriguo è sospeso e l’attività è rivolta a soli scopi idroelettrici da parte di Enel.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è attualmente aperta: non avendo altri usi l’acqua invasata, le paratoie si richiuderanno il 1° maggio, per consentire l’avvio della stagione irrigua 2021.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.