Anbi Campania, livelli dei fiumi in crescita, ma ancora con valori sotto la media degli ultimi 4 anni

Nella giornata del 28 dicembre 2020 i principali fiumi della Campaniaregistrano livelli idrometrici superiori a quelli della settimana scorsa in 25 delle 29 stazioni di riferimento a causa delle piogge di Natale,invertendo la tendenza delle due settimane precedenti. Significativi gli incrementi dei livelli in Garigliano, Volturno e Sele. Oggi è visibile un nuovo aumento a causa delle precipitazioni della notte. Ma i valori registrati ieri restano quasi tutti sotto la media dell’ultimo quadriennio, anche scontando il dato del fenomeno di piena moderata del 2017, che caratterizzò il corso dei principali corsi d’acqua della regione. Continuano a crescere gli invasi del Cilento, mentre è di nuovo al colmo il bacino sotteso alla traversa di Capua Ponte Annibale sul Volturno.

E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il suo bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) nei punti specificati ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il solo lago di Conza della Campania - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia.

Il Sele incrementa i suoi livelli rispetto alla scorsa settimana in tutte le stazioni, in particolare ad Albanella (+32 centimetri) in una settimana. Ma i valori rilevati si collocano al di sotto della media dell’ultimo quadriennio tranne che nella stazione posta alla foce.

Il Volturno vede un aumento dei livelli idrometrici rispetto a quelli raggiungi la scorsa settimana, significativo il (+212 centimetri) a Limatola in una settimana. Anche in questo caso si osservano valori nettamente sotto la media degli ultimi quattro anni tranne che in foce, anche considerando il fattore alterante del 2017.

Infine, il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli della settimana precedente, in evidenza Sessa Aurunca (+ 31 centimetri) in una settimana. E si osservano valori complessivamente sotto la media dell’ultimo quadriennio, anche se in questo specifico caso la piena del 2017 fu più rilevante rispetto a quelle avutesi in Sele e Volturno.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata a quasi 17,3 milioni di metri cubi e contiene il 70%della sua capacità, in crescita dello 0,2% sulla settimana precedente, ma con un volume inferiore del 5,68% rispetto ad un anno fa. [L’invaso di Conza della Campania sull’Ofanto è costante sulla settimana scorsa, ma il dato di ieri non è disponibile E l’invaso – al 23 dicembre 2020, ultimo dato disponibile – con ben 33,2 milioni di metri cubi, ha presentato unsurplus di oltre 30mila metri cubi rispetto allo scorso anno.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 28 Dicembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Compendio per comprendere meglio il significato dei valori dei bacini

La Traversa di Ponte Annibale a Capua - Consorzio Volturno –presenta attualmente (28 dicembre 2020) le paratoie chiuse ed il volume invasato attestato lungo la linea di massimo invaso, con l’esercizio irriguo sospeso e l’attività rivolta a soli scopi idroelettrici da parte di Enel.

La Traversa di Ailano sul Volturno (Consorzio Sannio Alifano) – è attualmente aperta per fine stagione irrigua: non avendo altri usi l’acqua invasata, le paratoie si richiuderanno il 1° maggio, per consentire l’avvio della stagione 2021.

La Traversa di Serre Persano sul fiume Sele (Consorzi in Destra Sele e Paestum) – è sempre chiusa per consentire la stagione irrigua tutto l’anno. Le paratoie – opera di alta ingegneria – sono predisposte per aprirsi automaticamente solo in caso di piena rilevante, liberando solo l’acqua eccedente il massimo volume contenibile nell’invaso, consentendo così il mantenimento del volume invasato sempre ad un milione di metri cubi.