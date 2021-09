Anbi, Caner: No algoritmi per stabilire deflusso minimo. Gestione sia locale insieme ai Consorzi di bonifica. VIDEOINTERVISTA

“In merito all’algoritmo che stabilisce quale sia il deflusso minimo c’è evidentemente qualcosa che non funziona, questo perché non tutti i fiumi sono uguali ed hanno caratteristiche diverse. Dunque ciò che va bene per il Piave e il Brenta non va bene invece per altri fiumi con caratteristiche diverse. Questo algoritmo perciò non può essere valido per tutti, dobbiamo tenere conto di tante esigenze, compreso l’aspetto turistico perché c’è l’esigenza di mantenere i laghi in montagna. C’è poi la necessità di accontentare a fini irrigui l’agricoltura, dobbiamo dunque coniugare esigenze differenti. Chiediamo di avere l’autonomia locale per applicare, non con un algoritmo ma con scienza e coscienza, le iniziative corrette affinché questi settori non entrino in crisi.

