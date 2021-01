Anbi: cementificato 7,65% territorio italiano. Con piano resilienza stiamo perdendo occasione storica per cambiare modello sviluppo

“In 50 anni – prosegue il DG di ANBI - sono stati spesi 175 miliardi, pari ad un media di 3 miliardi e mezzo all’anno, per riparare i danni e minimamente ristorare le vittime di alluvioni e frane, cui va aggiunto l’incalcolabile tributo in vite umane. Per questo abbiamo presentato il Piano per l’Efficientamento della Rete Idraulica, fatto di progetti definitivi ed esecutivi, capaci di rispettare il cronoprogramma dettato dall’Unione Europea, quando altresì la realizzazione di un’opera pubblica necessita in Italia mediamente di 15 anni! Non solo: si garantirebbero oltre 21.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 4 miliardi e 339 milioni di euro. Il futuro – conclude Gargano - non potrà che essere legato alla valorizzazione della qualità e della distintività dei territori italiani; per questo bisogna imboccare una strada nuova, che non abbia la cultura del mattone al proprio centro, come stanno dimostrando le cronache da molti mesi a questa parte.”

