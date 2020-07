ANBI, CENNI: LAVORARE SU SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE PER UN’AGRICOLTURA AMBIZIOSA E CON VISIONE FUTURA

“Dobbiamo usare bene le risorse che vengono dall’Europa e non possiamo permetterci di sbagliare il loro utilizzo e di non essere pronti come sistema paese. Contemporaneamente dobbiamo però avere una visione, non pensando al prossimo bando ma al futuro degli anni che ci aspettano. Dentro questi scenari c’è una sfida profonda fatta di necessità di semplificare, va bene allora che vengano nominati i commissari per sveltire e velocizzare ma non dobbiamo perdere l’ambizione ad avere uno Stato che funzioni anche senza commissari” dichiara Susanna Cenni, vicepresidente Comagri camera.

“Avere una visione significa fare un grande lavoro per definire con chiarezza un modello culturale attorno ai temi dell’agricoltura, quindi avere dei codici condivisi e non dover spiegare perché si irriga oppure non si irriga.

Dobbiamo innovare e investire molto nella ricerca e recuperare le buone pratiche che riguardano le nostre aree interne e rurali. Ragionare su modelli culturali innovativi significa declinare bene i temi del cibo, dell’acqua e della terra” prosegue.

“Questo paese non può più aspettare la legge contro il consumo di suolo, deve arrivare a termine il prima possibile perché è una legge che ha una connessione fortissima con i temi di cui trattiamo oggi.

Il periodo Covid ha mostrato quali sono le priorità del paese, da una parte la salute con un sistema sanitario efficiente e moderno e dall’altro lato il cibo. Abbiamo avuto un sistema che ha retto nella fase emergenziale e che ha assicurato l’approvvigionamento e su questo comparto si può aprire adesso uno scenario di riflessione interessante per chiedere alla politica anche alcune iniziative di svolta.

Dobbiamo avere una visione ambiziosa senza rinchiuderci in un guscio di fronte alle sfide forti dell’innovazione che guardano alla sostenibilità e alla costruzione di filiere salubri” conclude Cenni.

