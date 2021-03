Anbi chiede il principio di precauzione e condivisione sull’uso delle acque reflue in agricoltura

”Non c’è nulla di più circolare dell’acqua – prosegue il Direttore ANBI - Per questo va ribadito, superando qualsiasi luogo comune, che l’agricoltura usa e non consuma l’acqua, restituendola al ciclo vitale spesso migliore di come l’ha prelevata . Sul tema dell’utilizzo irriguo delle acque reflue, previsto dalle normative europee, abbiamo avviato un confronto con le autorità competenti, gli enti gestori ed i consumatori - annuncia Gargano - È inutile negare che buona parte degli italiani percepirebbe negativamente tale pratica ed è quindi indispensabile renderla compatibile con la qualità di un’agricoltura, che rappresenta il 17% del Prodotto Interno Lordo del Paese. D’altronde, su 3 milioni e mezzo di ettari serviti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, solo 15.000 sono quelli attualmente irrigati da acque reflue con esperienze significative solo in Emilia Romagna. Per altro, l’11% dei comuni italiani non è ancora dotato di un adeguato sistema di depurazione urbana e preoccupante è la presenza di microplastiche nei reflui, così come alta è tuttora la presenza di sostanze nutrienti come azoto e fosforo, per abbattere le quali gli enti consortili promuovono esperienze d’avanguardia nel campo della fitodepurazione naturale.”

