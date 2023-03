Anbi, dal Mit significativo tassello contro conseguenze crisi climatica da Piemonte a Sicilia

“E’ un significativo atto concreto in linea con il dichiarato impegno del Governo nel contrasto alla siccità ed alle conseguenze della crisi climatica.Non possiamo che essere grati per la conclusione di un lungo viaggio autorizzativo”: Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque irrigue (ANBI) commenta così la notizia dei 7 decreti che, per iniziativa del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinano quasi 20 milioni di euro alle altrettante Autorità di Distretto.

“E’ un intervento, che pur sbloccando finalmente interventi già in itinere, sa di futuro, perché non è mirato solo alle regioni settentrionali oggi in grave crisi idrica, bensì è suddiviso fra tutte le aree del Paese, anticipando possibili evoluzioni climatiche – aggiungeMassimo Gargano, Direttore Generale di ANBI – In particolare, evidenziamo le progettazioni per interventi nel trapanese che, andando a realizzare le interconnessioni fra le dighe Rubino e Paceco nonché fra gli invasi Garcia ed Arancio con il bacino Trinità, completeranno schemi idrici, fondamentali per l’ottimizzazione d’uso delle risorse idriche come altri interventi già localmente finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Siamo sicuri che le professionalità presenti anche nel Consorzio di bonifica Trapani 1 sapranno proficuamente contribuire a quella, che è una sfida del Paese e di cui i finanziamenti annunciati dal M.I.T. non possono che essere solo l’inizio.”