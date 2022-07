Anbi, Diacetti (Enpaia): Nel Pnrr risorse per il mondo dell’acqua, ma burocrazia non freni cambiamento. VIDEOINTERVISTA

"Gestiamo per consorzi di bonifica la previdenza e quindi il futuro, cercando di farlo al meglio per garantire il loro futuro, garantendo tassi di rendimento elevati e sfidanti. In linea più ampia stiamo proponendo molti investimenti in infrastrutture, anche collegati al mondo dell'acqua. Il modo migliore per un investitore istituzionale come Enpaia per sostenere il modo dell'agricoltura e di quello delle acque è favorire e promuovere investimenti sull'economia reale. Si tratta di una strada complessa, c'è necessità di una forte partnership tra pubblico e privato, ma ci sono risorse nel Pnrr che vanno sfruttate al meglio ed i tempi sono decisivi, non possiamo immaginare che la burocrazia freni un vento di cambiamento dell'assetto infrastrutturale di cui il paese ha grande bisogno".

Così ad AGRICOLAE Roberto Diacetti, direttore generale Enpaia, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.