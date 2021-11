Anbi e Svimez fanno il punto su emergenza Acqua. PNRR insufficiente, ma dipende anche da come si spende. VIDEOINTERVISTE

Anbi con Svimez fa il punto della situazione sulle emergenze idriche del Paese a fronte delle nuove opportunità che si possono venire a creare con i fondi del PNRR nel corso dell'incontro organizzato da Anbi insieme a Svimez sulla conservazione dell'acqua a fronte dei cambiamenti climatici.

Non ha dubbi il presidente Francesco Vincenzi: i fondi non sono sufficienti, occorre fare di più perché soltanto l'11 per cento dell'acqua, allo stato attuale, viene conservato.

"Oggi il paese è chiamato a spendere i soldi del Piano di resilienza, sono risorse importanti ma sicuramente non sufficienti", spiega ad AGRICOLAE. Per questo oggi chiediamo uno sforzo al governo per programmare il dopo PNRR, che per noi significa un piano invasi, un piano che permetta al paese di aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, necessario al mondo produttivo agricolo, al mondo ambientale e a quello economico della nostra nazione. L'acqua deve essere trattenuta mentre, mentre oggi ne viene conservata solo l'11%, per questo bisogna fare uno sforzo unitario a livello nazionale di piccoli e medi invasi che dia delle risposte sia per l'uso umano sia per gli altri usi, compresi quelli dell'energia elettrica per vincere la sfida della transizione ecologica".

Occorre avere più acqua per il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Gianpiero Vallardi. "Abbiamo la necessità - spiega ad AGRICOLAE il presidente della commissione agricoltura del Senato - di avere più acqua non solo per l'agricoltura, ma anche per il civile e soprattutto dobbiamo fare si che più soldi arrivino per l'irrigazione, abbiamo bisogno di invasi. I cambiamenti climatici stanno facendo sì che abbiamo troppa acqua in determinati momenti e soprattutto sta avanzando la siccità. La soluzione è avere maggiori risorse per creare più invasi sul territorio, da riempire nei momenti in cui piove tanto, così da poterli utilizzare quando è necessario. Per fare buona agricoltura serve acqua, giusta e nel momento giusto e per fare questo servono investimenti per i bacini, per una nuova irrigazione legata all'agricoltura 4.0".

"La legge di bilancio è in deficit di 23 miliardi ma una riflessione per mettere in sicurezza il paese va fatta. L'unico strumento possibile è uno sforamento di bilancio, 10 miliardi l'anno per 5 anni sono una cifra ingente. Diamo la massima disponibilità possibile, vogliamo garantire sicurezza l'agricoltura e le città. Un grande piano di risanamento idrico del paese richiede un dibattito separato dalla legge di bilancio" spiega Filippo Gallinella, presidente della commissione agricoltura della Camera.

L’acqua è la grande sfida del futuro, ma occorre rafforzare le strutture di progettazione per il presidente Svimez Luca Bianchi:



"Siamo di fronte ad un'occasione unica, parliamo di 15 miliardi di fondi provenienti dal PNRR destinati al sistema agricolo. Purtroppo soprattutto nel Mezzogiorno le risorse non bastano, perché c'è un problema di attuazione e gestione e per riuscire a metterle a terra serve un rafforzamento delle strutture di progettazione e oggi, come Svimez, lanciamo un messaggio per mettere insieme il sistema agricolo con quello dell'acqua per una programmazione unitaria".

"L'acqua è la grande sfida del futuro perché mette insieme produttività del sistema e l'accompagnamento verso una economia più sostenibile".

A rassicurare il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni secondo il quale i fondi per gli invasi ci sono ma dobbiamo essere capaci e pronti per utilizzarli.

"Il governo di sta muovendo nella direzione giusta. Se sommiamo i fondi del PNRR, che sono 880 milioni, più i fondi di bilancio che sono più di mezzo miliardo, credo che già molto sia stato fatto. In più stiamo aspettando le risorse del Fondo sviluppo e coesione e questo conferma quanti soldi siano a disposizione. Altre fonti di finanziamento potrebbero venire dall'implementazione del biologico, dagli ecoschemi e da altre situazioni che fanno parte dell'impalcatura della nuova PAC", spiega ad AGRICOLAE Francesco Battistoni, sottosegretario Mipaaf, a margine dell'incontro organizzato da Anbi insieme a Svimez sulla conservazione dell'acqua a fronte dei cambiamenti climatici.

Naturalmente si può fare di più. Ma dobbiamo considerare anche che ci troviamo in un momento un cui non abbiamo mai avuto così tanti fondi, dobbiamo essere noi capaci e pronti per utilizzarli".