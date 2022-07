ANBI, Fini: Serve programmazione e interventi immediati. Non abbiamo più tempo da perdere – VIDEOINTERVISTA

"Sicuramente la situazione nelle campagne è drammatica. Stiamo registrando dei cali produttivi importantissimi per quel che riguarda le produzioni agricole a causa della siccità e del caldo. I provvedimenti che vengono presi in via emergenziale possono certamente dare un contributo importante non tanto nella risoluzione del problema ma almeno nel cercare di dare un ristoro e cercare di gestire la situazione. Noi però abbiamo bisogno di altro. Abbiamo bisogno di programmazione, di interventi immediati. Non abbiamo più tempo da perdere, dobbiamo intervenire nella messa in sicurezza della rete idrica ma sopratutto nella creazione di bacini e di invasi che possano trattenere l'acqua durante i periodi più piovosi, per poi rilasciarla nei periodi di siccità".

Così ad AGRICOLAE Cristiano Fini, presidente CIA, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.

"Quello che chiediamo alle istituzioni ma anche a noi stessi, in primis, come associazioni e anche come consorzi di bonifica, è di metterci insieme per riuscire a costruire una programmazione, un progetto che metta in sicurezza anche le aziende agricole rispetto al fatto che possano continuare ad utilizzare l'acqua. Perchè se andiamo avanti così non riusciremo ad affrontare questo problema".