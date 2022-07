Anbi, Gallinella: abbiamo bisogno di nuove risorse per nuove opere e un piano di raccolta diffusa delle acque. VIDEOINTERVISTA

"Il commissario avrà con i subcommissari la funzione di gestire la fase di emergenza, di capire cosa fare nelle regioni. Ma se piove e non raccogliamo l'acqua abbiamo pochi strumenti. Per questo il governo ed il parlamento possono lavorare da un lato per migliorare il testo, ma sopratutto per la prossima legge di bilancio trovare quelle risorse necessarie per aumentare la capacità di invaso in questo paese. Dobbiamo dire a tutti che piove come negli anni passati, però piove in maniera più concentrata e noi oggi raccogliamo solo l'11% di quello che cade. Pensate quanti milioni di metri cubi lasciamo inutilizzati".

Così Filippo Gallinella, presidente della commissione agricoltura alla Camera, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.

"Bene il Piano di Ripresa e Resilienza che aggiusta, recupera, completa delle opere che già sono state progettate, ma noi abbiamo bisogno di nuove risorse per nuove opere e un piano di raccolta diffusa delle acque credo che sia la risposta più veloce e più giusta che possiamo dare per i prossimi anni per la sicurezza agricola e per quella antincendi, in modo tale da non andare a toccare l'idropotabile, in quanto andremo ad ampliare la nostra capacità d'invaso. Questo è un obiettivo da raggiungere nell'ultima legge di bilancio che questa legislatura vedrà». Così ad AGRICOLAE Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma: «Sicuramente l'agricoltura ha una attenzione diversa. Non vorrei che si creassero conflitti con il commissario, ma quello che serve si dovrà fare. Se il commissario deciderà di dividere i compiti per quanto riguarda la gestione dell'acqua per uso umano, e quindi il recupero ed il riuso delle acque reflue, dalla gestione dell'acqua e quindi le intermediazioni con i consorzi di bonifica e con le altre autorità per quel che riguarda l'agricoltura ben venga. L'importante è che si superi questo momento di emergenza e si programmi per il futuro con nuove risorse e una nuova capacità di raccolta in questo paese, perchè se non raccogliamo l'acqua non servono commissari", conclude Gallinella.