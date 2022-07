Anbi, Gargano: ridurre tempo tra dire e fare assurdo avere piano invasi pronto e non attuarlo – VIDEOINTERVISTA

"Tante similitudini tra l'Anbi di 100 anni fa e quella di oggi. Pensiamo al periodo bellico e alla fiducia del paese. Ma oggi come si può pensare di avere un piano pronto, cantierabile, e non attuarlo? Pezzi del ministero hanno raccontato che nel 2017 fu fatto il piano invasi e poi accantonato. È evidente che questa è una sfida che va attuata per non dover rimpiangerlo in termini di occupazione, di territori che non producono e di minor sicurezza idrogeologica per i cittadini. Dobbiamo ridurre il tempo tra il dire e il fare, oggi è il momento delle scelte".

Così ad AGRICOLAE Massimo Gargano, direttore generale Anbi, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.

Il ministro sarà con noi domani e interverrà sulla questione del sub commissario per l'emergenza idrica in agricoltura. Noi dobbiamo immaginare una acqua multifunzionale, potabile, per l'energia è per l'irriguo. Serve una cultura specifica: siamo un paese che ha l'acqua ma che non riesce a conservarla".