Anbi, Gargano: seppur in economia di guerra non fermare transizione verso il futuro che garantisce occupazione, autosufficienza e tutela Pianeta. VIDEOINTERVISTA

"Oggi incontriamo un pezzo delle istituzioni di questo Paese perché con loro vogliamo condividere l'urgenza, seppure in un'economia di guerra per cui momentaneamente le misure della transizione energetica vengono messe da parte, per cui non possiamo fermarci nell'avere quella visione di futuro che nei cambiamenti climatici esprime tutta la loro violenza.

Abbiamo la siccità e la desertificazione che coinvolgono il Nord dell'Italia e dobbiamo completare tutta una serie di opere che non sono state terminate nel Mezzogiorno. E' un emergenza per l'economia ma anche per l'occupazione e per quell'autosufficienza alimentare che è entrata nel patrimonio di tutti gli italiani".

Così ad AGRICOLAE il direttore dell'Anbi Massimo Gargano a margine della conferenza stampa "come 100 anni fa l'acqua sta disegnando un'Italia diversa cui bisogna rispondere con un nuovo approccio resiliente".