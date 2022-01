Anbi, in Toscana sarà recuperato il lago di San Floriano. In Italia potenzialità idrica inutilizzata

Oltre 8 milioni di investimento per il recupero del lago di San Floriano: è un progetto importante per la zona meridionale della Maremma e che impegnerà nei prossimi anni il Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud; permetterà non soltanto di riportare il bacino lacustre, oggi nel degrado, ad una condizione di fruibilità, ma renderà possibile il suo utilizzo, oltre che per l’irrigazione, come fonte di approvvigionamento idrico per la vicina oasi naturale di Burano, nonchè come serbatoio d’acqua per elicotteri e canadair in caso di incendio.

