Anbi: in un mese aumentate di 80 mln le previsioni di spesa energetica per i Consorzi di bonifica

E’ paradossale, ma rischia di avere costi insostenibili la manutenzione del territorio per chi lo abita”: è quanto afferma Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), di fronte al continuo rialzo delle previsioni per i costi energetici, cui sono chiamati i Consorzi di bonifica ed irrigazione per continuare a garantire sicurezza idrogeologica e distribuzione irrigua. Il solo aumento medio del prezzo a megawattora registrato ad Agosto, (da € 441,65 a € 543,15) ha fatto incrementare le già fosche previsioni annuali di oltre 79 milioni di euro, superando la cifra record di 423 milioni di euro contro una spesa 2021 pari a circa 75 milioni. A determinare la grave situazione concorrono anche le conseguenze della siccità, che stanno comportando maggiori oneri organizzativi e consumi di energia, quantificabili in circa il 30%.

“E’ evidente – prosegue il Presidente di ANBI - che essendo la nostra una funzione pubblica non può certo essere sospesa come invece preoccupantemente fanno alcune attività industriali; d’altronde, è bene ricordare che il rischio idrogeologico tocca il 94% dei comuni italiani ed è la disponibilità d’acqua irrigua a garantire l’84% del made in Italy agroalimentare, che proprio quest’anno sta toccando cifre record, superando i 60 miliardi di export.”

“E’ per senso di responsabilità che ci appelliamo alla politica, affinchè intervenga a sostegno dei bilanci consorziali altrimenti, dovendo chiudere per legge i conti in pareggio, l’eccezionale aumento dei costi dovrà essere riversato sui consorziati, appesantendo i bilanci delle famiglie e dell’agricoltura italiani e quindi sui prezzi dei prodotti sugli scaffali – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - Se questa è la richiesta nel brevissimo periodo, nel medio periodo chiediamo che si riveda la normativa interessante lo scambio sul posto, già proposta e poi stralciata nel Decreto Aiuti, permettendo anche ai Consorzi di bonifica di utilizzare l’energia rinnovabile prodotta per alimentare i propri impianti, senza doverla cedere e poi riacquistare da un gestore elettrico. Come dice il premio Nobel, Giorgio Parisi: risposta semplice ad un problema complesso...”