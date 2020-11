Anbi: Irrigants d’Europe uno strumento di mediazione comunitaria sui conflitti idrici

“Sulla risorsa idrica – prosegue Gargano – stanno convergendo molteplici interessi, la cui compatibilità deve essere ricercata, nel rispetto delle priorità normative, prima che esplodano conflittualità soprattutto nei periodi di emergenza. In questo è determinante il ruolo delle Autorità di Bacino Distrettuale e, per questo, le nostre progettualità di nuovi invasi già ne prevedono la multifunzionalità: assieme al prioritario uso agricolo, ci sono l’utilizzo energetico e la fruizione a servizio del territorio. Non solo: vanno ricordati anche i contrasti, gestiti con mediazioni continue, con Stati confinanti quali la Svizzera per i livelli del lago Maggiore e la Slovenia per le portate del fiume Isonzo. All’orizzonte – ricorda il DG di ANBI – c’è ora la grande questione sull’utilizzo delle acque reflue: l’Unione Europea ha indicato il 2024 come scadenza per armonizzare le normative nazionali con il Regolamento Comunitario sui Requisiti Minimi dell’Acqua di Riuso che, dopo 6 anni di gestazione, è già attuativo, prevedendone l’obbligatorietà in campo agricolo; per questo, ANBI sta ripetutamente sollecitando la costituzione di un tavolo di concertazione attorno al quale, oltre ai Consorzi di bonifica ed irrigazione, ci siano il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Organizzazioni Professionali Agricole, le associazioni ambientaliste e consumeristiche. L’uso di acque reflue dalla salubrità certificata deve, infatti, essere interpretato come una risorsa aggiuntiva al fabbisogno idrico dell’agricoltura, senza gravarla di ulteriori costi. In gioco c’è la competitività dell’export agroalimentare italiano.”

