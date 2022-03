Anbi, Italia idricamente capovolta. Nesci: ancora troppi invasi e dighe inutilizzati, soprattutto al Sud – VIDEOINTERVISTA

"Anbi e consorzi di bonifica fanno un lavoro molto importante sul territorio italiano, soprattutto sulla capacità di spendere le risorse del PNRR. Conosciamo le difficoltà delle regioni e degli enti locali e su questo il Governo sta procedendo, dando ulteriore supporto tecnico tramite le partecipate dello stato per poter rispondere prontamente ai bandi. Come ministero del sud abbiamo creato un fondo di 161 milioni di euro per aiutare gli enti a progettare, perché il motivo per cui tanti schemi idrici e irrigui, specialmente nel sud, sono assenti o carenti è dovuto anche per una carenza di set di progetti ed è su questo che abbiamo focalizzato l'attenzione. In molte realtà italiane i consorzi di bonifica danno questo supporto e questa sinergia istituzionale è importante. Dobbiamo spronare però le regioni a dare risposte per esempio sui tanti invasi e le dighe che non sono utilizzate". Così Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione territoriale, in occasione del Focus organizzato da Anbi "Italia idricamente capovolta (siccità a nord, pioggia e neve al sud)".