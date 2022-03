Anbi, Italia idricamente capovolta, Vallardi: dobbiamo assolutamente investire negli invasi per l’agricoltura di oggi e del futuro – VIDEOINTERVISTA

"Anbi ha toccato un tema delicato come quello dei cambiamenti climatici e soprattutto delle esigenze di investire negli invasi. L'agricoltura ha assolutamente bisogno di acqua, ne avevamo bisogno in passato e oggi ancora di più. In questo momento, dove a causa dei cambiamenti abbiamo o troppa acqua quando non ci serve, oppure troppo poca quando invece è indispensabile. I soldi che sono stati stanziati sono sicuramente un segnale positivo, ma non possono essere sufficienti: dobbiamo investire sugli invasi che sono l'assoluta necessità per l'agricoltura di oggi e del futuro". Così Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura del Senato, in occasione del Focus organizzato da Anbi "Italia idricamente capovolta (siccità a nord, pioggia e neve al sud)".