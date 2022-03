Anbi, Italia idricamente capovolta. Vincenzi: serve rete di piccoli e medi invasi per utilizzare al meglio l’acqua – VIDEOINTERVISTA

"In un momento come questo in cui il nostro paese ha davanti delle sfide importanti, non dobbiamo dimenticarci che i cambiamenti climatici sono ancora una realtà. Anche grazie alle infrastrutture che i consorzi di bonifica stanno proponendo riusciamo a dare risposte di produttività agricola per vincere la sfida di aumentare il cibo, ma dobbiamo vincere la sfida del climate change. In un momento di siccità come questo - in cui la siccità ci sta facendo capire quali possano essere i danni rispetto alla mancanza della pioggia - abbiamo bisogno di infrastrutturare il paese, abbiamo bisogno di creare quella rete di piccoli e medi invasi che ci permetta di utilizzare e trattenere al meglio la risorsa idrica, ma dobbiamo creare infrastrutture anche in quei territori che oggi non hanno a disposizione l'acqua. Infine dobbiamo finire quelle opere incompiute che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant'anni di storia. Di fronte a questo i Consorzi di Bonifica vogliono accompagnare le scelte importanti per la nostra agricoltura". Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, in occasione del Focus organizzato da Anbi "Italia idricamente capovolta (siccità a nord, pioggia e neve al sud)".