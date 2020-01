ANBI: LA PARTITA DELL’ACQUA VA GIOCATA IN EUROPA

“I consorzi di bonifica sono stati i protagonisti in questo percorso nel passato e lo vogliamo essere nel futuro, perché le sfide dei cambiamenti climatici sono sfide importanti che il paese deve saper intraprendere, sopratutto in un settore, come quello dell’agricoltura, che pagherà lo scotto più grosso e più importante rispetto i cambiamenti climatici. Per questo i consorzi di bonifica continuano a progettare e fare dei lavori, da un lato per mantenere in sicurezza il territorio a disposizione di tutti i cittadini e dall’altro per incrementare e aumentare la qualità e la distintività dell’agricoltura italiana, che molto dipende dal saper usare in modo efficiente la risorsa acqua”.

Così il presidente Anbi Francesco Vincenzi nel corso dell'intervento sulla strategia nazionale Mipaaf per combattere il dissesto idrogeologico.

“Non è possibile che un’opera pubblica impieghi dieci anni per essere realizzata.

Una parte del paese è in difficoltà, non per demerito dei consorzi di bonifica o delle istituzioni, bensì di alcune politiche errate, come in Sicilia e Puglia, condannate alla non competitività da politiche sbagliate da oltre 30 anni.

Dobbiamo colmare questo gap perché quelle agricolture se sviluppate possono essere un vero volano per l’Italia e per l’agricoltura.

Negli ultimi 3 anni tutte le regioni hanno chiamato lo stato di calamità per il quale spendiamo 7 miliardi ogni anno.

Dobbiamo agire prevenendo e non solo in fase d’emergenza perché è una sconfitta per noi, la politica e i territori stessi.

Dobbiamo svincolarci dal consumo di suolo, se non riduciamo questo fattore non serviranno neppure gli investimenti perché troppo grande sarà l’impatto dei cambiamenti climatici.

L’innovazione è allora un tema chiave, colmando i gap con tanti paesi europei che ormai ci hanno superato.

Non possiamo perdere ad esempio il settore dell’ortofrutta, perciò serve accompagnare gli agricoltori in questa sfida che riguarda innovazione e sostenibilità.

Il territorio e il vero valore aggiunto della nostra economia ma lo può essere solo se rendiamo il territorio bello e sicuro.

La partita dell’acqua la dobbiamo affrontare in Europa, cercando di essere più presenti rispetto al passato” conclude il presidente Vincenzi.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-